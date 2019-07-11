Испания обыграла Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мира

Встреча завершилась со счетом 1:0 в дополнительное время.

Испанские представители впервые с 2010 года стали победителями мирового мундиаля. В тот год национальная сборная обыграла команду Нидерландов со счетом 1:0. Сейчас же Сборная Испании обыграла Аргентину в финале чемпионата мира. Игра состоялась на стадионе "Метлайф" в американском городе Нью-Джерси. Победный и единственный гол был забит спортсменами в дополнительное время. Основное время завершилось с результатом 0:0. За это время аргентинские футболисты ни разу не пробили ни в створ, ни в сторону ворот оппонентов. Такой итог считается антирекордом для ЧМ. Испания же в текущем сезоне не потерпела ни одного поражения на мундиале. Действующие чемпионы Европы могли успешно преодолеть групповой этап, а затем выбили из плей-офф Австрию, Португалию, Бельгию и Францию.

В дополнительное время на 97-й минуте испанский спортсмен Нико Уильямс забил гол после единоборства в штрафной площади аргентинцев. Однако позже арбитр отменил взятие ворот из-за фола Микеля Мерино на Николасе Отаменди в борьбе за мяч. Решающий судьбу игры мяч в ворота соперников забил испанец Ферран Торрес на 106-й минуте. На 114-й минуте Торрес оформил дубль, но позже арбитр отменил гол из-за офсайда.

Напомним, что в последний раз сборная Аргентины проигрывала на чемпионате мира в 2022 году. Тогда футболисты уступили команде Саудовской Аравии со счетом 1:2. Капитан аргентинцев Лионель Месси стал первым футболистом в истории, который вышел на старте в трех финалах чемпионатов мира. И все три раза игрок находится на поле с капитанской повязкой. Также 39-летний Месси стал вторым самым возрастным игроком в истории финалов ЧМ после итальянского вратаря Дино Дзоффа в 1982 году (ему было 40 лет).

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Фото: pxhere.com