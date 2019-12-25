Акинфеев жестко раскритиковал главное новшество ЧМ-2026 в США

Голкипер прокомментировал паузы, которые внедрили организаторы игр.

Легендарный российский голкипер Игорь Акинфеев в интервью телеканалу "360.ru" раскритиковал внедрение "водопойных пауз" в матчах чемпионата мира в 2026 году. Эксперт охарактеризовал такое нововведение, которое появилось на состязаниях шоу-элементом, убивающим всю спортивную динамику и "не совсем футбольную" суть матча. Специалист объяснил, что рекламные паузы действительно приносят организаторам мероприятий огромные доходы, но все же нарушают контакт болельщика с происходящим на поле. Футболист позитивно оценил вместимость стадионов на американской территории, назвав их "крутыми". Игорь Акинфеев добавил, что шоу-составляющая на состязаниях не должна преобладать над спортивной частью мероприятия.

Все, что касается шоу, как любят делать в Америке, наверное, все-таки. Убивает спортивную часть. <…> Я хочу орать и кричать в динамике, когда команды играют, а не смотреть повторы на экранах. Игорь Акинфеев, вратарь

Напомним, что Чемпионат мира — 2026 по футболу стал первым в истории турниром, в котором регламент официально предусматривает паузы для приема воды. Согласно решению FIFA (ФИФА), данные перерывы назначаются на 22-й минуте каждого из таймов.

Сборная Аргентины со счетом 2:1 обыграла Англию в полуфинале ЧМ по футболу.

Фото: 360.ru