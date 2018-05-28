Медведев уступил Бублику в финале турнира в Галле

Россиянин не побеждает на турнирах ATP с 2023 года.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале турнира ATP 500 в Галле.

В матче за трофей соперником 11-й ракетки мира был представитель Казахстана Александр Бублик. Медведев уступил со счетом 3:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Отметим, что Медведев не побеждал на турнирах ATP с мая 2023 года. Тогда россиянин стал победителем "Мастерса" в Риме. Для Бублика трофей на турнире в Галле стал пятым в карьере.

Ранее мы сообщали, что Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Галле.

Видео: YouTube / Tennis TV