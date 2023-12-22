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В Петербурге 1 мая температура воздуха поднимется до +13 градусов
Сегодня, 9:06
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В Петербурге 1 мая температура воздуха поднимется до +13 градусов

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Ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика.

В среду, 1 мая, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует гребень скандинавского антициклона, который надвигается с севера. В зоне его влияния ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика, а температурный фон окажется ниже климатической нормы. Об этом рассказал синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе на Неве столбики термометров покажут +11…+13 градусов, в Ленобласти +9…+14 градусов, на юге местами до +17 градусов. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра, 2 мая, в Петербурге без осадков и +13…+15 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: весна в петербурге, погода в мае
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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