Петербургский май побил три погодных рекорда

Месяц получился уникальным. Из аналогов можно сравнивать с 1995 годом.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги мая 2024 года. Данными специалист поделился в своем tg-канале 1 июня.

Отмечается, что месяц получился уникальным. Из аналогов можно сравнивать с 1995 годом, однако тогда не было таких амплитуд температуры от очень холодной погоды со снегом в начале мая до аномальной жары – в конце.

Средняя температура воздуха прошедшего месяца составила +13,3 градусов, и это – всего 14-е значение среди самых теплых лет. Однако аномалия в 9 градусов ниже нормы в середине первой декады мая сменилась 9 градусами выше нормы в конце месяца.

Такое бывает крайне редко, обычно или очень тепло или очень холодно в течение месяца. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Также май в этом году выдался очень сухим: 14% от нормы в 46,8 миллиметров. Рекорда не будет, поскольку в 1978 году в Ленинграде выпало в мае всего 1,7 миллиметров, а это – 4% от нормы.

В последнем весеннем месяце девять дней выпадали осадки, а солнце светило 30 дней или 302,5 часа.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 2 июня ожидаются дожди и грозы.

Фото: Piter.TV