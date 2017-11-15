Синоптик Колесов: в выходные ураганный ветер в Петербурге достигал 25 м/с

За сутки количество осадков распределилось по территории крайне неравномерно.

Мощные грозы и шквалистый ветер, обрушившиеся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область 11 июля, нанесли серьезный удар по южным районам мегаполиса. По данным метеонаблюдений, которые привел главный синоптик города Александр Колесов, наиболее сильные порывы ветра достигали скорости 25 м/с.

За сутки количество осадков распределилось по территории крайне неравномерно. В Ленобласти днем в субботу выпало от 10 до 18 мм, однако в ночь на воскресенье на отдельных станциях уровень дождей составил уже от 19 до 38 мм. В Мурино и Песочном зафиксирована рекордная влажность – выпало от 70 до 77 мм, что составляет почти две месячные нормы. В центре Петербурга зафиксировано 42,5 мм осадков (51% от месячной нормы).

На юге города ситуация оказалась спокойнее, здесь выпало от 10 до 26 мм. Однако в пригородах осадки были обильнее: в Павловске и районе Можайского их объем составил от 48 до 57 мм.

Ранее мы сообщили о том, что специалистам потребуется не менее двух недель на ликвидацию последствий урагана в Царском Селе.

Фото: Piter.TV