  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге к воскресенью станет меньше дождей
Сегодня, 10:12
316
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге к воскресенью станет меньше дождей

0 0

Завтра к городу подойдет очередной циклон с юга с осадками.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился погодными особенностями середины этой недели.

Сегодня воздух прогреется до +21…+23 градусов, а завтра к городу подойдет очередной циклон с юга с осадками. Кроме того, небольшие дожди возможны и 9 сентября. 

Температура воздуха уже в ночь начнет понижаться, так что днем в дожде будет уже прохладнее, чем сегодня, но еще +16…+18 градусов. В дальнейшем тоже ничего хорошего нет, правда на пару дней. 

Александр Колесов, синоптик 

К воскресенью осадков станет меньше, столбик термометра покажет до +15…+17 градусов. 

Ранее на Piter.TV: водителей Ленобласти предупредили о сюрпризах на дороге после заморозков. Холодную ночь прогнозировали во вторник. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии