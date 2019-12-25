В Петербурге к воскресенью станет меньше дождей

Завтра к городу подойдет очередной циклон с юга с осадками.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился погодными особенностями середины этой недели.

Сегодня воздух прогреется до +21…+23 градусов, а завтра к городу подойдет очередной циклон с юга с осадками. Кроме того, небольшие дожди возможны и 9 сентября.

Температура воздуха уже в ночь начнет понижаться, так что днем в дожде будет уже прохладнее, чем сегодня, но еще +16…+18 градусов. В дальнейшем тоже ничего хорошего нет, правда на пару дней. Александр Колесов, синоптик

К воскресенью осадков станет меньше, столбик термометра покажет до +15…+17 градусов.

Ранее на Piter.TV: водителей Ленобласти предупредили о сюрпризах на дороге после заморозков. Холодную ночь прогнозировали во вторник.

Фото: Piter.TV