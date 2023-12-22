В Петербурге 2 июня ожидаются дожди и грозы

Температура воздуха в Петербурге +25…+27 градусов, в Ленобласти +23…+28 градусов.

В Петербурге 2 июня жара начнет отступать. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Циклоническая депрессия, с центром над Прибалтикой, в городе на Неве в воскресенье станет причиной облачной с прояснениями погоды. Кроме того, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

Температура воздуха в Петербурге +25…+27 градусов, в Ленобласти +23…+28 градусов. Ветер южный 2-7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 3 июня, местами кратковременный дождь, гроза и +23…+25 градусов.

Фото: Piter.TV