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В Петербурге 26 мая будет солнечно и без дождей
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В Петербурге 26 мая будет солнечно и без дождей

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В городе на Неве температура воздуха +22…+24 градуса, в Ленобласти +20…+25 градусов.

Петербург в воскресенье, 26 мая, окажется под влиянием очередного ядра скандинавского антициклона. Его усилиями ожидаются переменная облачность и полное отсутствие дождей. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

В городе на Неве температура воздуха +22…+24 градуса, в Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 771 миллиметр рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 27 мая, без осадков и +25…+27 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: михаил леус, погода в мае
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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