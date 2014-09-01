До +10 градусов ожидается в Петербурге 1 мая

Осадков не предвидится.

Праздник Весны и Труда в Северной столице пройдет облачно, однако осадков завтра в городе не будет. Об этом стало известно из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров предстоящей ночью покажут от -1 до +1 градуса. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до +8...+10 градусов.

Ветер ночью северо-восточный, северный, днем северо-западный, западный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Напомним, что ночью 1 мая на юге региона местами пройдёт небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем северо-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, местами до -7 градусов, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы также публиковали прогноз погоды до 4-го мая от Александра Колесова.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")