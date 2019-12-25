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В Ленобласти май начнется с переменной облачности
Сегодня, 16:33
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В Ленобласти май начнется с переменной облачности

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Ночью местами до -7 градусов.

В Ленинградской области в первый майский день ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 1 мая на юге Ленобласти местами пройдёт небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем северо-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, местами до -7 градусов, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие четыре дня. В четверг, 1 мая, будет солнечно и тихо, температура воздуха составит до +10 градусов. Ночью отрицательные температуры возможны на большей части области, кроме прибрежных районов Финского залива. Циклон задержится 2 мая, поэтому весь день будет сухим, столбики термометров покажут до +15…+16 градусов. 

Фото: unsplash (Vladimir Pustovetov)

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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