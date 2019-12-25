Синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидает петербуржцев с 1 по 4 мая

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие четыре дня. Так, 30 апреля на юго-западе Ленобласти ожидаются дожди с мокрым снегом. Осадки идут через Псковскую и Новгородскую области.
В четверг, 1 мая, будет солнечно и тихо, температура воздуха составит до +10 градусов. В ночные часы отрицательные температуры возможны на большей части области, кроме прибрежных районов Финского залива. Циклон задержится 2 мая, поэтому весь день тоже станет сухим, столбики термометров покажут до +15…+16 градусов.
Но на вторую половину выходных дней надо настроиться по-другому, так как там ждем циклоны и дожди, усилится юго-западный ветер, да и похолодает снова. Температура воздуха в Петербурге 3 мая +10…+12 гр., а 4 мая даже ниже +10 гр.
Александр Колесов, синоптик
Фото: Piter.TV
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