Синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидает петербуржцев с 1 по 4 мая

В ночные часы отрицательные температуры возможны на большей части области, кроме прибрежных районов Финского залива.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие четыре дня. Так, 30 апреля на юго-западе Ленобласти ожидаются дожди с мокрым снегом. Осадки идут через Псковскую и Новгородскую области.

В четверг, 1 мая, будет солнечно и тихо, температура воздуха составит до +10 градусов. В ночные часы отрицательные температуры возможны на большей части области, кроме прибрежных районов Финского залива. Циклон задержится 2 мая, поэтому весь день тоже станет сухим, столбики термометров покажут до +15…+16 градусов.

Но на вторую половину выходных дней надо настроиться по-другому, так как там ждем циклоны и дожди, усилится юго-западный ветер, да и похолодает снова. Температура воздуха в Петербурге 3 мая +10…+12 гр., а 4 мая даже ниже +10 гр. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV