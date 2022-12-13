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Львова-Белова вручила сертификат на жилье семье погибшего в СВО военного

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Омбудсмен посетила Донецк.

Российский уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова вручила сертификат на жилье семье погибшего в специальной военной операции военнослужащего. При помощи этого документа многодетная семья сможет приобрести дом. омбудсмен посетила с рабочим визитом детский социальный центр, расположенный в городе Донецке.

Вы видели семью с восемью детьми, которым сегодня мы подарили дом - папа погиб, мамочка осталась одна, но мы понимаем, что эта мама, которая сможет поднять всех этих детей, которая сможет дать им достойное будущее, а мы ей в этом обязательно поможем.

Мария Львова.-Белова, омбудсмен по правам ребенка

Напомним, что российские власти с октября 2022 года последовательно оказывают помогают в воссоединении детей, которые прибыли на отдых или со своими родными вне зависимости от их местоположения – на Украине, России или других странах. На текущий момент порядка двух тысяч детей уже вернулись к своим семьям.

Львова-Белова попросила у Путина денег для трудных подростков.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дети, днр, мария львова-белова, многодетные семьи, права ребенка, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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