Львова-Белова вручила сертификат на жилье семье погибшего в СВО военного

Омбудсмен посетила Донецк.

Российский уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова вручила сертификат на жилье семье погибшего в специальной военной операции военнослужащего. При помощи этого документа многодетная семья сможет приобрести дом. омбудсмен посетила с рабочим визитом детский социальный центр, расположенный в городе Донецке.

Вы видели семью с восемью детьми, которым сегодня мы подарили дом - папа погиб, мамочка осталась одна, но мы понимаем, что эта мама, которая сможет поднять всех этих детей, которая сможет дать им достойное будущее, а мы ей в этом обязательно поможем. Мария Львова.-Белова, омбудсмен по правам ребенка

Напомним, что российские власти с октября 2022 года последовательно оказывают помогают в воссоединении детей, которые прибыли на отдых или со своими родными вне зависимости от их местоположения – на Украине, России или других странах. На текущий момент порядка двух тысяч детей уже вернулись к своим семьям.

Львова-Белова попросила у Путина денег для трудных подростков.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости