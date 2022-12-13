Львова-Белова попросила у Путина денег для трудных подростков

Омбудсмен рассказала о пилотной смене для подростков с правонарушениями в Чечне.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова попросила у российского лидера Владимира Путина денег для трудных подростков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с главой государства Львова-Белова рассказала о том, что в Чечне под патронатом главы республики Рамзана Кадырова была организована пилотная смена для подростков, которые совершили правонарушения. Она подчеркнула, что в смене приняли участие 200 человек.

Также омбудсмен попросила поддержать деньгами инициативу проведения цикла смен для подростков в различных регионах Кавказа. По словам Путина, на такое святое дело денег не жалко.

Ранее Путин заявил о росте числа обращений по усыновлению в новых регионах.

Фото: kremlin.ru