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Петербургскому "Водоканалу" выделят 700 млн рублей на фонтаны и туалеты
Сегодня, 9:19
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Петербургскому "Водоканалу" выделят 700 млн рублей на фонтаны и туалеты

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Предоставление субсидии поможет предприятию обеспечить надлежащую эксплуатацию 114 фонтанов и 252 туалетов.

Из бюджета Петербурга ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в 2024 году получит 700 млн рублей на эксплуатацию фонтанов и общественных туалетов, которые находятся в его ведении. Соответствующий документ подписал губернатор города накануне, сообщили в пресс-службе Смольного. 

На эксплуатацию фонтанов и фонтанных комплексов выделили 263,4 млн рублей, на эксплуатацию туалетов – 508 млн рублей. 

В этом году жители и гости Петербурга могут бесплатно посещать все типы туалетов "Водоканала". Предоставление субсидии поможет предприятию обеспечить надлежащую эксплуатацию 114 фонтанов и 252 туалетов. Это будет способствовать поддержанию уровня благоустройства территории города на Неве.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 27 апреля стартовал сезон фонтанов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: гуп водоканал, общественные туалеты, фонтаны петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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