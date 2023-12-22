Петербургскому "Водоканалу" выделят 700 млн рублей на фонтаны и туалеты

Предоставление субсидии поможет предприятию обеспечить надлежащую эксплуатацию 114 фонтанов и 252 туалетов.

Из бюджета Петербурга ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в 2024 году получит 700 млн рублей на эксплуатацию фонтанов и общественных туалетов, которые находятся в его ведении. Соответствующий документ подписал губернатор города накануне, сообщили в пресс-службе Смольного.

На эксплуатацию фонтанов и фонтанных комплексов выделили 263,4 млн рублей, на эксплуатацию туалетов – 508 млн рублей.

В этом году жители и гости Петербурга могут бесплатно посещать все типы туалетов "Водоканала". Предоставление субсидии поможет предприятию обеспечить надлежащую эксплуатацию 114 фонтанов и 252 туалетов. Это будет способствовать поддержанию уровня благоустройства территории города на Неве.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 27 апреля стартовал сезон фонтанов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)