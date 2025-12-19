На бульваре Новаторов прорвало трубу с холодной водой

Поток воды растянулся на десятки метров, перекрыв значительную часть дорожного полотна.

В Кировском районе Петербурга образовалось крупное скопление воды на участке дороги возле дома №1 на бульваре Новаторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Утром 5 февраля в службу "Водоканал" поступил звонок от местных жителей, сообщивших о прорыве водопроводной трубы и последующем разливе воды.

Поток воды растянулся на десятки метров, перекрыв значительную часть дорожного полотна. Специалисты экстренно выехали на место аварии для диагностики состояния коммуникаций.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"