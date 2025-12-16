Фонтаны Петербурга уходят на "водные процедуры" с 22 по 26 июня

После завершения всех регламентных работ гидротехнические сооружения возобновят свою работу в обычном режиме.

В связи с плановым техническим обслуживанием, которое проводится ежегодно перед началом высокого туристического сезона, работа части городских фонтанов в Петербурге будет приостановлена. Как сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", профилактические мероприятия пройдут с 22 по 26 июня включительно.

В этот период специалисты займутся комплексным уходом за водными объектами: проведут тщательную помывку чаш, выполнят диагностику и ремонт насосного оборудования и проверят состояние инженерных коммуникаций и систем управления.

Эти меры необходимы для обеспечения бесперебойной и безопасной работы фонтанов в течение всего лета.

После завершения всех регламентных работ гидротехнические сооружения возобновят свою работу в обычном режиме. Горожанам и гостям Северной столицы рекомендуют заранее уточнять график отключения, чтобы встреча с сухим фонтаном не испортила прогулку.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург выделит "Водоканалу" 426 млн рублей на капремонт "снежных" пунктов.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"