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Петербург выделит "Водоканалу" 426 млн рублей на капремонт "снежных" пунктов
Сегодня, 12:24
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Петербург выделит "Водоканалу" 426 млн рублей на капремонт "снежных" пунктов

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На эти цели в бюджете заложено дополнительно 7,5 млн рублей.

Губернатор Александр Беглов утвердил порядок предоставления субсидий ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на содержание и капитальный ремонт инфраструктуры для утилизации снега в зимний период 2026 года. Согласно постановлению Администрации города, на обслуживание 11 стационарных снегоплавильных и 7 снегоприёмных пунктов будет выделено 418,8 млн рублей. Эти средства предназначены для компенсации затрат предприятия на приём, складирование и утилизацию снежно-ледяных масс, убираемых с улиц города.

Кроме того, отдельным документом утверждён порядок финансирования капитального ремонта самих снегоплавильных станций. На эти цели в бюджете заложено дополнительно 7,5 млн рублей.

Выделенные средства позволят поддерживать объекты в исправном техническом состоянии и гарантировать их бесперебойную работу в течение всей зимы.

Ранее мы сообщили о том, что посол Мексики в РФ посетил петербургский "Водоканал" для обмена опытом.

Фото: Правительство Петербурга 
 

Теги: водоканал санкт-петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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