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Жителей Петербурга поздравили с Праздником Весны и Труда
Сегодня, 9:39
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Жителей Петербурга поздравили с Праздником Весны и Труда

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Отмечается, что Первомай в РФ имеет "давнюю богатую традицию, в основе которой – любовь к созидательному труду, уважение к профессиональным свершениям и достижениям коллективов".

Сегодня, 1 мая, отмечается Праздник Весны и Труда. В пресс-службе Смольного петербуржцев поздравили с этим днем.

Отмечается, что Первомай в РФ имеет "давнюю богатую традицию, в основе которой – любовь к созидательному труду, уважение к профессиональным свершениям и достижениям коллективов". 

В Петербурге мы добились высоких темпов роста бюджета, промышленности, строительства жилья и социальных учреждений, обновления транспорта и реализации экологических проектов. На новый качественный уровень выходит подготовка профессионалов всех отраслей, которая  начинается уже со школьной скамьи. <…> Желаем всем здоровья, благополучия, новых трудовых свершений!

Губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Петербурге для ветеранов подготовили выплаты ко Дню Победы в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: губернатор петербурга, первомай
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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