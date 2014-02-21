Александр Беглов поздравил петербуржцев с Первомаем

А также с предстоящим 80-летием Великой Победы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с праздничным обращением по случаю Дня весны и труда, а также по случаю 80-летия Великой Победы. Поздравление опубликовано в Смольном.

В своем поздравлении глава Северной столицы подчеркнул значение Первомая как символа уважения к труду. Этот день – дань нашего уважения к труду и рабочему человеку.

"Для нас это означает защиту его интересов и здоровья, заботу о трудоустройстве и профессиональном росте" Александр Беглов

Особые слова глава Петербурга посвятил юбилею Победы, назвав его "праздником на все времена". Губернатор отметил, что май 1945 года вдохновил страну на великие достижения в восстановлении народного хозяйства, науке, освоении космоса и других сферах.

Ранее Piter.TV сообщал, как отдыхаем на весенних праздниках.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов