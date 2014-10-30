Майские выходные 2025: как отдыхаем на весенних праздниках

Традиционные выходные по случаю Дня Весны и Труда (1 мая) и Дня Победы (9 мая) подарят несколько дополнительных дней отдыха.

Майские праздники – долгожданное время, когда можно насладиться весенним теплом, провести время с семьей или даже отправиться в небольшое путешествие. В 2025 году традиционные выходные по случаю Дня Весны и Труда (1 мая) и Дня Победы (9 мая) подарят несколько дополнительных дней отдыха. Когда россияне будут отдыхать на этот раз и как лучше всего провести майские каникулы – в материале Piter.TV.

Общее количество выходных в мае 2025 года В мае 2025 года из 31 календарного дня россияне будут работать 18 дней, а отдыхать — 13 дней, включая обычные выходные (субботы и воскресенья) и дополнительные выходные, связанные с празднованием 1 и 9 Мая.

Праздник Весны и Труда (1 Мая)

В 2025 году Первомай выпадает на четверг, поэтому выходные дни продлятся с 1 по 4 мая. Дополнительный выходной 2 мая (пятница) появился за счет переноса выходного дня с субботы, 4 января. Таким образом, россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд.

Перед этими выходными рабочая неделя будет укороченной и продлится с 28 по 30 апреля. При этом 30 апреля (среда) является предпраздничным днем, поэтому рабочий день будет сокращен на один час.

День Победы (9 Мая)

День Победы в 2025 году приходится на пятницу. Благодаря переносу выходного дня с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая, россияне получат еще одни продолжительные выходные с 8 по 11 мая. Перед этими выходными рабочая неделя также будет короткой — с 5 по 7 мая.

Поскольку 8 мая (четверг) является выходным днем, 7 мая (среда) не считается предпраздничным, и сокращение рабочего дня на один час не предусмотрено.

Таблица: Минтруд РФ

Майские праздники предоставляют отличную возможность для коротких поездок или отдыха на даче. Однако стоит помнить, что многие россияне планируют отпуска на это время, поэтому рекомендуется заранее бронировать билеты и жилье. Кроме того, следует учитывать погодные условия.

Фото: Pxhere