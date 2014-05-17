Около 45% родителей в Петербурге готовы давать детям не более 1 тыс. рублей в месяц

Опрос "Ренессанс страхования" показал, что лишь 7% семей считают сумму до 5 тыс. рублей необходимой для детских нужд.

Исследование группы "Ренессанс страхование" выявило особенности финансового воспитания в семьях Санкт-Петербурга. Согласно данным опроса, 45% родителей готовы выделять детям не более 1 тысячи рублей в месяц на карманные расходы. Лишь 7% респондентов считают сумму до 5 тысяч рублей обоснованной для удовлетворения детских потребностей.

Только пятая часть родителей систематически отслеживает расходы ребёнка. 27% полностью доверяют детям и не проверяют чеки, а 24% контролируют исключительно крупные покупки. При этом 43% опрошенных заявили о намерении обучать детей финансовой грамотности, хотя 58% признали, что сами не всегда демонстрируют правильное финансовое поведение.

Большинство детей тратят карманные деньги на хобби (26%), фастфуд (21%) и встречи с друзьями (19%). 70% родителей ожидают, что их дети смогут обеспечить себя самостоятельно в течение 10 лет после начала карьеры, а 49% считают приоритетом покупку ребёнком собственного жилья.

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