В Госдуму внесли проект о стаже за уход за каждым ребенком до 1,5 лет

Федеральное правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, которым предлагается включать в страховой стаж период по уходу за каждым ребенком до полутора лет. Соответствующий документ доступен в электронной базе нижней палаты российского парламента. Согласно действующему законодательству, сейчас в стране в стаж включаются лишь периоды по уходу за четырьмя детьми. Новая инициатива властей предусматривает возможность назначать ежемесячное материальное обеспечение тем гражданам, которые по указу Владимира Путина с 1 января 2025 года получили звание "Мать-героиня".
Законопроектом вносятся изменения… предусматривающие соответственно: установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для граждан Российской Федерации.
пояснительная записка
В ГД внесут законопроект о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все