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В Госдуму внесли проект о стаже за уход за каждым ребенком до 1,5 лет
Сегодня, 10:19
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В Госдуму внесли проект о стаже за уход за каждым ребенком до 1,5 лет

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Проект внесен на рассмотрение депутатам кабинетом министров.

Федеральное правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, которым предлагается включать в страховой стаж период по уходу за каждым ребенком до полутора лет. Соответствующий документ доступен в электронной базе нижней палаты российского парламента. Согласно действующему законодательству, сейчас в стране в стаж включаются лишь периоды по уходу за четырьмя детьми. Новая инициатива властей предусматривает возможность назначать ежемесячное материальное обеспечение тем гражданам, которые по указу Владимира Путина с 1 января 2025 года получили звание "Мать-героиня".

Законопроектом вносятся изменения… предусматривающие соответственно: установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для граждан Российской Федерации.

пояснительная записка

В ГД внесут законопроект о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, дети, страховой стаж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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