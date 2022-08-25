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В Госдуме предложили продлить выплату пособий детям из семей с низкими доходами
Сегодня, 13:54
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В Госдуме предложили продлить выплату пособий детям из семей с низкими доходами

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Депутат подчеркнул, что правом на получение детских выплат на сегодняшний день пользуются более 10 млн семей.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил продлить выплату пособий детям из семей с низкими доходами. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По его словам, такую поддержку следует оказывать всем детям до 18 лет, если у их семей низкие доходы. Нилов подчеркнул, что правом на получение детских выплат на сегодняшний день пользуются более 10 млн семей. Он также напомнил, что пособия выплачиваются до того, как ребенку исполняется 17 лет, и эту планку надо повысить еще на один год.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Волгограда возникла толкучка из-за переноса рейсов.

Фото: Piter.tv

Теги: выплата пособий, госдума россии, дети
Категории: Лента новостей, Новости России,

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