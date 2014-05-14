Люди сидели или лежали на полу и на улице у аэропорта.

В аэропорту Волгограда возникла толкучка из-за переноса рейсов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на очевидца.

Большинство рейсов, которые должны были вылететь, переносили или отменяли. Пассажирам выдавали ваучеры на питание, но из-за постоянных изменений в расписании в аэропорту возникала толкучка. По словам одной из пассажирок, люди сидели или лежали на полу и на улице у аэропорта. Кроме того, в зону вылета до начала регистрации никого не пускали.

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Фото: Piter.tv