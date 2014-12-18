Глава Нацразведки США считает, что мир как никогда близок к ядерному уничтожению

Тулси Габбард призвала народ объединиться ради того, чтобы ядерные державы перестали конфликтовать.

Глава американской Национальной разведки считает, что мир в настоящее время как никогда близок к ядерному уничтожению. Соответствующее заявление через социальные сети сделала Тулси Габбард. Она пояснила аудитории, что некоторые влиятельные люди уверены, что у них есть доступ к убежищам, поэтому их якобы не затронут никакие последствия такого конфликта. В Вашингтоне предостерегают международное сообщество от "ядерного холокоста". В собственном аккаунте в X директор Нацразведки США разместила трехминутный видеоролик. В нем иностранная чиновница рассказала о недавнем рабочем визите в Хиросиму. Японский город в августе 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. Габбард рассказала о последствиях этой атаки и показала архивные кадры с жертвами удара. Она подчеркнула, что современное ядерное оружие гораздо мощнее того, что в Пентагоне использовали в 1945 году, поэтому один ядерный боезаряд сегодня может убить миллионы людей всего за пару минут.

Это реальность всего того, что поставлено на карту, с чем мы сталкиваемся сейчас. Потому что сегодня, когда все мы как никогда близки к грани ядерного уничтожения, поджигатели войны из политической элиты беспечно подогревают страх и напряженность между ядерными державами. Тулси Габбард, глава Нацразведки США

Тулси Габбард призвала народ выступить вместе и потребовать "прекращения этого безумия" между ядерными державами. По мнению чиновницы, важно отказаться от пути конфронтации и работать над формированием мира, в котором никто не будет жить в страхе. Бывший законодатель в бытность членом Палаты представителей Конгресса США неоднократно предупреждала, что мир находится "на пороге ядерной войны" и призывала к ужесточению контроля над ядерным оружием.

США рассекретят документы об убийствах Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди.

Фото и видео: YouTube / Tulsi Gabbard