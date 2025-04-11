Глава Нацразведки США Тулси Габбард рассказала о работе по подготовке отсканированных материалов к публикации.

В американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе намерены в ближайшее время обнародовать материалы расследований об убийствах лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга, а также Роберта Кеннеди - младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди. Соответствующее заявление сделала директор Национальной разведки США Тулси Габбард, выступая в Белом доме на заседании местного кабинета министров при участии главы государства. Она пояснила, что указанные документы десятилетиями пылились в коробках на сладе. Значимые для общества листы никогда не сканировались и не демонстрировались публично. Подготовка для распространения их перед общественностью у профильного ведомства займет несколько дней.

Более 100 человек круглосуточно сканируют материалы, связанные с убийством сенатора Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга - младшего. Тулси Габбард, политик из США

Напомним, что в январе 2025 года Дональд Трамп подписал указ о публикации секретных материалов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, а также его брата Роберта Кеннеди, лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.

Габбард заявила, что ВПК США не хочет завершения конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX