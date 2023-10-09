Тулси Габбард указала на попытки Запада дискредитировать мирные инициативы по Украине.

Американский военно-промышленный комплекс не хочет мирного завершения регионального конфликта на Украине.Такое мнение выразила бывший член Палаты представителей страны, политик от штата Гавайи, директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире американского телеканала FOX News. Она напомнила зрителям программы о том, что руководители компаний ВПК в США выступают с ложными заявлениями и обвинениями в адрес властей из Вашингтона. В эфире программы американка заметила, что когда кто-то публично осмеливается выступить за мир, как это ранее сделали Дональд Трамп, сама Тулси Габбард, вице-президент США Джей Ди Вэнс, то на Западе сразу же их обвиняют в том, что эти лица якобы являются российскими активами или марионетками Владимира Путина.

Это отвратительно, и это говорит о влиянии, которым обладают поджигатели войны - военно-промышленный комплекс. Они не хотят ответить на призыв Трампа о мире. Вместо этого они выступают с ложными заявлениями и обвинениями, которые американцы, я надеюсь, видят насквозь. Тулси Габбард, политик из США

Габбард назвала приостановку военной помощи Украине сигналом Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Fox News