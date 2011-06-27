В США указали на приостановку обмена разведданными США с Украиной.

В Вашингтоне назвали приостановку военной помощи для армии киевского режима, а также приостановку обмана разведывательными данными сигналом для лидера страны Владимира Зеленского. Такое мнение выразила бывший член Палаты представителей страны, политик от штата Гавайи, директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире американского телеканала FOX News. Она напомнила зрителям программы о том, что Украине не стоит воспринимать поддержку со стороны американских граждан как что-то должное.

Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать американских граждан как нечто должное. Тулси Габбард, политик из США

Габбард заявила, что реальность на Украине противоречит принципам демократии.

Фото и видео: YouTube / Fox News