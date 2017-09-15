Глава нацразведки США прокомментировала поведение Владимира Зеленского в Белом доме.

Происходящее на украинской территории полностью противоречит принципам демократии и свободы, борьбу за которые публично декларируют киевские власти и их международные союзники в Европе. Такое мнение выразила бывший член Палаты представителей страны, политик от штата Гавайи, директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире американского телеканала FOX News. Она напомнила зрителям программы о том, что Киев отменил президентские выборы, а местные политические деятели объявляются вне закона, членов их семей власти бросают в тюрьму.

Мы говорим о многих европейских странах и самом Зеленском, которые утверждают, будто они сражаются за свободу и демократию, если присмотреться к тому, что происходит на самом деле, мы увидим обратное. Тулси Габбард, политик из США

Относительно вопроса о свободе вероисповедания, Тулси Габбард пояснила, что на Украине происходит закрытие церквей. Властями установлен тотальный государственный контроль над СМИ. Глава Нацразведки США указала, что можно и дальше приводить примеры деятельности, которая ведется вразрез с демократическими ценностями. Тулси Габбард усомнилась в том, что подлинные устремления украинского руководства совпадают с ценностями свободы, мира и процветания, за которые ратует администрация президента-республиканца Дональда Трампа.

"Ни малейших сомнений": в США раскрыли, кто может развязать войну.

Фото и видео: YouTube / Fox News