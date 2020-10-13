"Ни малейших сомнений": в США раскрыли, кто может развязать войну

Тулси Габбард оценила стремление вице-президента США развязать новый конфликт в мире.

Кандидат в американские президенты от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис в случае победы на выборах в ноябре 2024 года может начать войну для того, чтобы доказать свою состоятельность. Соответствующее мнение высказала бывший член Палаты представителей страны, политик от штата Гавайи Тулси Габбард в YouTube-подкасте местного блогера Криса Уильямсона. Иностранка заметила, что лучшим и наиболее эффективным способом в реализации замысла администрации в Вашингтоне является использование армии и развязывание нового конфликта.

У меня нет ни малейших сомнений в том, что у нее сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить свои позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий вооруженными силами США. Тулси Габбард, политик из США

Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим.

Фото и видео: YouTube / Chris Williamson