Los Angeles Times: полиция Лос-Анджелеса прекратила охранять Камалу Харрис

Ранее американская общественность оказалась недовольна тем, что местная полиция занимается охраной политического деятеля.

Сотрудники полиции Лос-Анджелеса прекратили обеспечивать безопасность бывшего вице-президента и экс-кандидата от демократов на должность лидера страны Камалы Харрис после возмущения общественности. Соответствующие данные опубликовали местные журналисты из газеты Los Angeles Times. Согласно информации от иностранного издания, местных полицейских сняли с этого задания еще шестого сентября.

Напомним, что 5 сентября издание Los Angeles Times сообщило читателям о том, что обеспечением безопасности бывшего вице-президента США Камалы Харрис временно будут заниматься не менее 12 сотрудников городской полиции. Такое решение было принято после того, как действующий американский президент-республиканец Дональд Трамп лишил ее государственной охраны. Газета раскритиковала Белый дом за постановление вашингтонской администрации. В СМИ опубликовали резкую критику со стороны Лиги защиты полиции Лос-Анджелеса. Там назвали "безумием" отвлечение правоохранительных структур от защиты обычных жителей города ради обеспечения безопасности провалившегося на выборах кандидата в президенты от Демократической партии, который к тому же является мультимиллионером и владеет несколькими домами. Специалисты сочли, что такой человек будет в состоянии обеспечить свою безопасность.

Ранее, в конце августа Дональд Трамп распорядился лишить Камалу Харрис государственной охраны, которую ей обеспечивали сотрудники Секретной службы США

Харрис заявила, что не смотрела новости после ухода из Белого дома.

Фото: YouTube / Kamala Harris