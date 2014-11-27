  1. Главная
Дмитриев: Зеленский звонит Трампу так же активно, как агитировал за Харрис
Сегодня, 8:02
Глава РФПИ оценил активность Украины по диалогу с США в целях совершения Вашингтоном новых военных поставок для ВСУ.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский проводит телефонные разговоры с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом с той же энергичностью, с какой поддерживал его оппонентку на выборах главы государства от Демократической партии США Камалу Харрис. Такой информацией через собственный Telegram-канал поделился официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 

Зеленский звонил президенту США Дональду Трампу дважды за два дня, потратив почти столько же энергии, сколько когда-то, агитируя за красноречивую Камалу Харрис, и называя Джей Ди Вэнса, "слишком радикальным" перед выборами в США.

Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Напомним, что Зеленский и Трамп провели два телефонных разговора за последние два дня. Во время первого контакта между Белым домом и чиновников с Банковой улицы обсуждался недостаток средств противовоздушной обороны, находящихся у Вооруженных сил Украины. В рамках второго общения стороны затронули вопрос военных нужды страны и энергетические проблемы.

