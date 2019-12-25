Глава РФПИ полагает, что сообщество устало от "лжи глобалистов".

Люди начали распознавать ложные нарративы бывшего американского президента-демократа Джо Байдена. Такой информацией через собственный Telegram-канал поделился представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник написал о том, что Общество желает видеть правду и мир, а также надеется на процветание и безопасностьЮ поэтому не стремится ко "лжи глобалистов".

Люди наконец-то видят ложные нарративы Байдена и глобалистскую медиамашину. Партнерство левых с фейковыми новостями рухнет. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Дмитриев прокомментировал слова Вэнса про ложь в СМИ об убитом Кирке.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Kirill A. Dmitriev