Дмитриев: люди начали распознавать ложные нарративы Байдена
Сегодня, 13:43
Глава РФПИ полагает, что сообщество устало от "лжи глобалистов".

Люди начали распознавать ложные нарративы бывшего американского президента-демократа Джо Байдена. Такой информацией через собственный Telegram-канал поделился представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник написал о том, что  Общество желает видеть правду и мир, а также надеется на процветание и безопасностьЮ поэтому не стремится ко "лжи глобалистов".

Люди наконец-то видят ложные нарративы Байдена и глобалистскую медиамашину. Партнерство левых с фейковыми новостями рухнет.

 

Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Дмитриев прокомментировал слова Вэнса про ложь в СМИ об убитом Кирке.

Фото: X (нежелательная организация на территории России)  / Kirill A. Dmitriev

Теги: джо байден, кирилл дмитриев, рфпи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

