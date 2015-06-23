Глава РФПИ оценил попытку ряда западных СМИ сделать из погибшего Чарли Кирка расиста.

В Москве прокомментировали слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса про ложь в СМИ о высказываниях убитого ранее консервативного активиста Чарли Кирка. Через собственный Telegram-канал опубликовал представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал о том, что хорошо финансируемая машина ложных нарративов должна быть разоблачена и демонтирована.

Если мы хотим прекратить политическое насилие, подобное тому, что случилось с Чарли Кирком, мы должны быть честны относительно тех, кто празднует это, и тех, кто это финансирует... Вэнс разоблачает, как левацкая ложь и ложные нарративы формируют основу для неверных решений и деструктивных действий. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Таким образом глава РФПИ прокомментировал заключительные слова Вэнса в качестве ведущего памятного эпизода шоу Кирка. Вице-президент США рассказал, что вскоре после того, как он отвез гроб с телом Кирка в Аризону, он увидел статью об активисте в уважаемом журнале The Nation, финансируемом венгерско-американским миллиардером Джорджем Соросом. Автор материала обвинил погибшего в публичном высказывании сомнений в умственных способностях афроамериканок. Однако в видеозаписях выступления активиста, на которые ссылается журналист, то можно заметить, что в реальности Чарли Кирк такого не говорил. Вэнс полагает, что написавший статью солгал о покойном. Он добавил, что эта ложь прошла через всех редакторов, но все же была опубликована и вознаграждена спонсорами издания.

