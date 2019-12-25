Дмитриев: карты банков РФ будут активнее принимать за рубежом

Карты российских банковских организаций будут активнее приниматься за границей, а Центральный банк страны со временем расскажет о реализуемых проектах в сфере проведения платежей. Соответствующее заявление журналистам сделал представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Эксперт уточнил, что глава государства сегодня объявил публично о возможной совместной платежной системе стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).

Интеграция стран ШОС, это имеет очень позитивный эффект на россиян, потому что, действительно, и кредитные карточки российские будут более активно приниматься за рубежом, и совместные механизмы инвестиционно-экономические будут больше работать. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

