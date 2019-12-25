Глава РФПИ оценил прекращение выдачи грантов от фонда Билла Гейтса демократам.

В Кремле прокомментировали новость о том, что благотворительный фонд американского миллиардера Билла Гейтса прекратил выдачу грантов консалтинговой фирме Arabella Advisors, связанной с Демократической партией США. Представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, что на территории США постепенно растет осведомленность населения о "систематической промывке мозгов с помощью машины ложных нарративов".

В США постепенно растет осведомленность о систематической промывке мозгов с помощью машины ложных нарративов. НПО, управляемые Arabella, получили 1,2 миллиарда долларов анонимных взносов в 2023 году - вдобавок к 6,5 миллиардам долларов с 2005 по 2021 год. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Напомним, что о прекращении выдачи фондом Гейтса грантов Arabella Advisors ранее со ссылкой на внутреннее заявление фонда сообщила ранее своей аудитории местная газета New York Times. Компания Arabella Advisors, по заявлению СМИ, кроме управления некоммерческими организациями, дополнительно оказывает услуги политическим фондам, денежные средства которых используются в том числе для поддержки комитетов Демократической партии.

Глава РФПИ прокомментировал участие Вуди Аллена в Московской неделе кино.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Kirill A. Dmitriev