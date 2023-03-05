Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим

Тулси Габбард оценила умственные способности президента США.

Бывший кандидат в американские президенты, известный политик в штате Гавайи Тулси Габбард заявила подписчикам в социальных сетях о том, что проблемой для переизбрания действующего главы американского государства Джо Байдена является не только его возраст, но и тот факт, что тот - "сумасшедший".

Проблема в том, что он безумен. Только сумасшедший не будет считать ядерный холокост или ядерную войну экзистенциальной угрозой, заявляя, что "единственную экзистенциальную угрозу человечеству представляет изменение климата. Тулси Габбард, политик из США

Иностранка добавила, что у действующего лидера Белого дома есть возможность запустить ядерное оружие. Она задалась вопросом о том, как американские граждане могут даже подумать о том, что для мира будет безопасно переизбрание данного кандидата на высший должностной пост в США.

Экс-конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в развязывании ядерной войны и сорвала овации.

Фото и видео: Минобороны России