Тулси Габбард выдала разрешение на публикацию материалов, связанных с преступлением.

Национальная разведка при вашингтонской администрации президента-республиканца Дональда Трампа опубликовала более 230 тысяч страниц документов, связанных с убийством общественного деятеля Мартина Лютера Кинга. Мужчина скончался из-за насильственной смерти в 1968 году. Документы опубликованы на официальном сайте archives.gov. Речь идет о служебных записках Федерального бюро расследований, сводках Центрального разведывательного управления. Отдельные тексты были оцифрованы впервые.

Двое из живущих на текущий момент детей Мартина Лютера Кинга выступали против публикации этих данных. В своем заявлении они обратили внимание на личный характер некоторых документов. Родственники покойного сочли, что "эти файлы следует рассматривать в полном историческом контексте". Однако директор Национальной разведки Тулси Габбард выдала распоряжение о публикации материалов. Иностранная чиновница руководствовалась директивой о прозрачности, которую издал лидер Белого дома. Ранее по ней были опубликованы документы, связанные с убийством президента Джона Кеннеди и его младшего брата Роберта Кеннеди.

Глава Нацразведки США считает, что мир как никогда близок к ядерному уничтожению.

Фото: YouTube / Tulsi Gabbard