Экс-конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в развязывании ядерной войны и сорвала овации

Экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард обвинила нынешнего американского лидера Джо Байдена в развязывании ядерной войны. Об этом она заявила на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия.
По ее словам, глава государства подтолкнул американский народ и весь мир к пропасти ядерной войны. Габбард отметила, что Байден развязал новую холодную войну, а теперь рискует начать третью мировую. Ее выступление публика встретила аплодисментами.
Ранее Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток.
Видео: YouTube / Newsmax
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа. Уникальный видeо-pегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв и подстав вcегo за пoлцeны (1990 руб.)------ https://min.lc/vivo