  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:46
109
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Экс-конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в развязывании ядерной войны и сорвала овации

0 0

Она отметила, что президент США развязал новую холодную войну.

Экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард обвинила нынешнего американского лидера Джо Байдена в развязывании ядерной войны. Об этом она заявила на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия.

По ее словам, глава государства подтолкнул американский народ и весь мир к пропасти ядерной войны. Габбард отметила, что Байден развязал новую холодную войну, а теперь рискует начать третью мировую. Ее выступление публика встретила аплодисментами.

Ранее Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток.

Видео: YouTube / Newsmax

Теги: война, джо байден, обвинение, президент сша, тулси габбард
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Одинцов Юлия
Сегодня 13:10

Распродажа. Уникальный видeо-pегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв и подстав вcегo за пoлцeны (1990 руб.)------ https://min.lc/vivo

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии