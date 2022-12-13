Экс-конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в развязывании ядерной войны и сорвала овации

Она отметила, что президент США развязал новую холодную войну.

Экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард обвинила нынешнего американского лидера Джо Байдена в развязывании ядерной войны. Об этом она заявила на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия.

По ее словам, глава государства подтолкнул американский народ и весь мир к пропасти ядерной войны. Габбард отметила, что Байден развязал новую холодную войну, а теперь рискует начать третью мировую. Ее выступление публика встретила аплодисментами.

Ранее Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток.

Видео: YouTube / Newsmax