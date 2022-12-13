Бывший президент США Дональд Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток. Об этом он заявил на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия.
По словам Трампа, это произойдет в случае его переизбрания на пост американского лидера. Он отметил, что это не будет сложной задачей, если люди будут знать, что надо делать.
Я не стану вам этого говорить, поскольку, сделав это, я, вероятно, потеряю возможность это осуществить. Вам необходимо быть президентом, чтобы сделать это.
Дональд Трамп, экс-президент США
Ранее Трамп записал композицию с арестованными участниками штурма Капитолия.
Фото: YouTube / CBS Morning
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все