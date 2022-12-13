  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток
Сегодня, 8:40
177
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток

0 0

По его словам, это произойдет в случае переизбрания на пост американского лидера.

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток. Об этом он заявил на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия.

По словам Трампа, это произойдет в случае его переизбрания на пост американского лидера. Он отметил, что это не будет сложной задачей, если люди будут знать, что надо делать.

Я не стану вам этого говорить, поскольку, сделав это, я, вероятно, потеряю возможность это осуществить. Вам необходимо быть президентом, чтобы сделать это.

Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее Трамп записал композицию с арестованными участниками штурма Капитолия.

Фото: YouTube / CBS Morning

Теги: дональд трамп, конфликт, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии