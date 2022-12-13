Трамп записал композицию с арестованными участниками штурма Капитолия

Ранее политик пообещал помиловать тех граждан, которые были осуждены властями США за события 6 января 2021 года.

Бывший американский президент Дональд Трамп записал музыкальную композицию со своими сторонниками, арестованными участниками штурма Капитолия. Ролик распространился по социальным сетям. В рамках песни политик читает присягу на верность американскому национальному флагу. На этом фоне два десятка заключенных поют национальный гимн, а в конце скандируют: "США". Авторы проекта пояснили, что все сборы от композиции "Правосудие для всех" предполагается направить в помощь семьям тех, кого действующие власти страны осудили за события, которые произошли в Вашингтоне 6 января 2021 года. Напомним, что тогда тысячи сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий в попытке сорвать утверждение местным Конгрессом результатов президентских выборов, которые в итоге выиграл представитель Демократической партии Джо Байден.

Ко второй годовщине событий Федеральное бюро расследований США (ФБР) отчиталось об аресте более 950 участников массовых беспорядков в стране. В том числе речь в почти 200 случаях идет о нападении на сотрудников правоохранительный органов. Дональд Трамп обещает всех их помиловать в случае своей победы на президентских выборах 2024 года.

Трамп: Мир на грани третьей мировой из-за "одержимых" в Вашингтоне.

Фото и видео: YouTube / Various Artists - Topic