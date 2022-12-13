Трамп: Мир на грани третьей мировой из-за "одержимых" в Вашингтоне

Политик негативно оценил политику администрации Джо Байдена.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил в видеообращении о том, что сейчас мир как никогда близок к глобальному конфликту и третьей мировой войне. Политик обвинил во всем "коррумпированный вашингтонский истеблишмент", главой которого является действующий лидер Белого дома Джо Байден. В ролике спикер призвал граждан США избавиться от представителей коррупционного общества.

... Которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение. Это включает и президента Байдена, о котором его собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн. Дональд Трамп, экс-президент США

Прлитик напомнил избирателям о том, что в бытность президентом США он лично отвергал "катастрофические советы" вашингтонских генералов, бюрократов и дипломатов, которые умеют только втягивать страну в конфликты, но не выходить из них. В качестве примера Трамп привел выступление заместителя государственного секретаря США Энтони Блинкена по политическим вопросам Викторию Нуланд, которая "одержимо подталкивает Киев к НАТО". Трамп полагает, что все руководящие лица в Вашингтоне долгое время искали пути к конфронтации.

Трамп заявил, что при его администрации Россия не начала бы СВО на Украине.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News