Трамп заявил, что при его администрации Россия не начала бы СВО на Украине

Экс-президент США обвинил Джо Байдена в том, что украинский кризис стал возможен.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что при его администрации Россия не начала бы свою специальную военную операцию на Украине. Соответствующее заявление политик сделал в ходе своего выступления перед избирателями в штате Флорида. ТРансляция мероприятия велась на YouTube-каналах, которые симпатизируют республиканской партии. Экс-глава страны напомнил о том, что российские войска собирались у государственной границы с соседним государством, однако, по мнению Трампа, руководство РФ лишь "вело переговоры".

Путин никогда, никогда не пошел бы на Украину. Вмешался Джо Байден, который заявил, что, если Россия заберет себе небольшую часть территории, то возможно, все в порядке. Это не то, что стоило говорить. Дональд Трамп, президент США

Экс-лидер Белого дома уверен в том, что ключевая роль и авторитет Вашингтона на геополитической арене во многом пошатнулись после экстренного вывода войск США из Афганистана. Дональд Трамп полагает, что речь идет о самом позорном дне в истории государства, так как ранее не было ничего подобного. Политик напомнил зрителям о том, что Пентагон оставил в регионе без присмотра оружие и технику на 85 миллиардов долларов, в ходе операции погибли 13 военнослужащих.

Трамп указал на необходимость срочного завершения конфликта на Украине.

Фото и видео YouTube / ConservativeCornerEntertainment2