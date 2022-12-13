Экс-глава США недоволен решением Джо Байдена отправить на Украину танки.

Бывший американский президент Дональд Трамп указал на необходимость срочного завершения конфликта на Украине. Соответствующее заявление экс-глава государства сделал в ходе видеообращения. Политик отметил, что требуется заняться мирным урегулированием проблемы до того момента, пока кризис не стал еще хуже. По ловам эксперта, такое урегулирование между Москвой и Киевом осуществить будет легко. Он уверен, что способен добиться мира между сторонами конфликта за 24 часа. Однако он не стал говорить о том, как именно планирует решить сложившуюся ситуацию. По мнению Дональда Трампа, сейчас действующий президент США Джо Байден действует так, что приведет Вашингтон к третьей мировой войне. Речь идет о том, что Пентагон одобрил направление Киеву танков.

Мы должны немедленно положить конец этой нелепой войне и потребовать мира на Украине, пока не стало хуже. Уже давно пора всем сторонам найти мирное решение, <...> пока ставшая ужасной катастрофой ситуация не вышла из-под контроля. Дональд Трамп, экс-лидер Белого дома

Политик добавил, что урегулирование на Украине "легко осуществить", и выразил уверенность, что смог бы добиться мира "в течение 24 часов", однако не указал, как именно, по его мнению, можно разрешить сложившуюся ситуацию.

Трамп хочет создать в США систему ПРО по образцу "Железного купола", если возглавит страну.

Фото и видео: YouTube / The Majority Report w/ Sam Seder