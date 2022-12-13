Трамп хочет создать в США систему ПРО по образцу "Железного купола", если возглавит страну

Политик рассказал об угрозе ядерной войны в мире.

Бывший американский президент Дональд Трамп хочет создать на территории США систему противоракетной и противовоздушной по образцу израильского "Железного купола" в том случае, если снова возглавит страну. Соответствующее заявление политик сделал в видеообращении, опубликованном в его собственной социальной сети Truth Social. Экс-лидер Белого дома уверен, что сейчас мир стал более опасным, поэтому следует подготовиться к тому, чтобы не возникло Третьей мировой войны. Для этого требуется использовать "не имеющие аналогов технологии несравненной силы".

Нет опасности больше, чем смертельная угроза ядерного и гиперзвукового оружия. Третья мировая война будет ужасной катастрофой, так что Первая и Вторая мировые войны покажутся небольшими сражениями. Дональд Трамп, экс-президент США

Дональд Трамп пояснил, что когда станет американским главнокомандующим, то будет работать совместно с Конгрессом и военными для того, чтобы сформировать систему противоракетной обороны как "произведения искусства".

Трамп заявил Канье Уэсту, что тот проиграет на президентских выборах 2024 года.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News