В Минфине США напомнили о том, что ЕС тратит больше денег на российские энергетические ресурсы, чем предоставляет Украине.

Американский министр по финансам Скотт Бессент публично назвал критику соглашения по дизелю между Москвой и Вашингтоном со стороны европейских стран лицемерием. Соответствующее заявление иностранный чиновник из Вашингтона сделал в эфире местного телеканала FOX News.

Европейцы дали России больше денег, чем Украине, поскольку они не могут отказаться от российских энергоресурсов. <...> Поэтому их заявления о том, что мы не можем получить передышку от цен на дизельное топливо, — полное лицемерие. Скотт Бессент, глава Минфина США

Иностранный чиновник добавил, что поставки российского дизельного топлива выгодны для американцев и санкции против Москвы не мешают этому соглашению. В пятницу, 9 октября, глава нашего государства Владимир Путин и лидер Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. После него руководитель вашингтонской администрации объявил о масштабной договоренности в энергетической сфере. Таким образом Москва, в зависимости от состояния своих НПЗ, поставит до трех миллионов тонн дизельного топлива на американский и мировой энергетические рынки. Для этого министерство по финансам США выпустило исключение из санкций, действующее до 7 апреля.

Бессент анонсировал "день Д" для экономики Ирана.

Фото: YouTube / Fox News