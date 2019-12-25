Глава нацразведки США объяснила финансовую поддержку исследований на Украине.

В США утверждают, что биолаборатории Украины обеспечивают "биологическую безопасность". Такое заявление сделала руководитель американской национальной разведки Эврил Хейнс. Она уточнила, что на территории страны работают порядка 12 подобных исследовательских объектов. Чиновница ответила на уточняющие вопросы в рамках слушаний в профильном комитете Сената Конгресса США.

То, чем они занимаются, - это биологическая безопасность Украины и меры здравоохранения. И это, по сути, то, для чего они предназначены. И я думаю, что правительство США оказывает помощь или, по крайней мере, оказывало ее в прошлом. Эврил Хейнс, глава нацразведки США

По мнени. Хейнс, киевский режим не стремится к разработке бактериологического, или ядерного оружия. Эти слухи чиновница считает "российской пропагандой".

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Фото: YouTube / Defense Flash News