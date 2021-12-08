Нацразведка США: РФ недооценила трудности операции на Украине

Американская национальная разведка считает, что РФ недооценила трудности, с которыми страна столкнется во время проведения специальной военной операции на Украине. Такое заявление на слушаниях в палате представителей Конгресса США сделала перед законодателями директор ведомства Эврил Хейнс. В качестве доказательств своих слов чиновница привела в пример, что ВС РФ не смогли быстро нанести сокрушительное поражение ВСУ, а также оперативно взять под свой контроль Киев.
Вторжение на самом деле пошло в соответствии с тем планом, которому, как мы считали, будут следовать российские военные. Только они сталкиваются со значительно большим сопротивлением со стороны украинцев.
Эврил Хейнс, глава Нацразведки США
Хейнс утверждает, что Украина лишила Москву быстрой военной победы, которая якобы должны была помешать Вашингтону и НАТО предоставить киевскому режиму существенную военную поддержку. Нацразведка США полагает, что российская сторона не до конца оценила ту силу сопротивления, которую оказывают украинские граждане в ответ на спецоперацию, а также степень внутренних военных проблем. Хейнс уверена в том, что РФ организовала плохо продуманный план, у ВС РФ фиксируются "проблемы с моральных духом" и также серьезные логистические трудности.
Минобороны: авиация ВКС России во вторник уничтожила 32 военных объекта на Украине.
Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
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