В надзорном ведомстве напомнили о роли 44-го президента США в демонизации правительства Дональда Трампа.

Созданием мифа о российском вмешательстве в ход американских выборов 2016 года на должность главы государства руководил 44-й президент США Барак Обама. Соответствующей информацией с общественностью поделился местный аппарат директора Национальной разведки США при Тулси Габбард. Запись соответствующего содержания без подписи, не от имени самой Тулси Габбард, размещена на официальной странице иностранного ведомства в социальных сетях. Таким образом чиновники прокомментировали недавние высказывания демократа, сделанные в эфире телевизионной программы местного сатирика Стивена Колберта. Бывший американский политический лидер заявил, что действующий лидер страны-республиканец Дональд Трамп или любой другой глава государства не может давать указания министру юстиции - генеральному прокурору США преследовать в судебном порядке неугодных лиц. Барак Обама заметил, что в США не должно возникнуть политизации системы уголовного правосудия, позволяющей сводить счеты с врагами или награждать друзей.

И это говорит человек, который руководил созданием небылицы о России. реакция на заявления демократа от Нацразведки США

В зпосте Нацразведка США разместила ссылку на свой официальный пресс-релиз от июля 2025 года, в котором говорилось, что ключевые фигуры администрации Барака Обамы сфабриковали разведывательную оценку влияния Москвы на избирательный процесс в США в 2016 году. Далее на протяжении несколько лет фактически чиновники поддерживали ползучий "государственный переворот" и пытались "делегитимизировать президентство Дональда Трампа".

